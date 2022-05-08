Сегодня в Татарстане без осадков и до +21 градуса
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщает Гидрометцентр республики.
Днем температура воздуха в Казани составит +17..+19 градусов, в Набережных Челнах +16..+19 градусов, в Альметьевске +16..+18 градусов, в Нурлате +17..+21 градус, в Буинске +17..+20 градусов.
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 9 мая, на большей части республики осадки маловероятны. Ночью похолодает до +2 градусов, днем воздух потеплеет до +20 градусов.
А во вторник, 10 мая, вновь ожидаются дожди. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым