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Сегодня в Татарстане без осадков и до +21 градуса

06:46, 08.05.2022
Сегодня в Татарстане без осадков и до +21 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +17..+19 градусов, в Набережных Челнах +16..+19 градусов, в Альметьевске +16..+18 градусов, в Нурлате +17..+21 градус, в Буинске +17..+20 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 9 мая, на большей части республики осадки маловероятны. Ночью похолодает до +2 градусов, днем воздух потеплеет до +20 градусов.

А во вторник, 10 мая, вновь ожидаются дожди. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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