Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Управление ФСБ России по Татарстану

В преддверии 77-й годовщины со Дня Победы сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану поздравили ветерана органов безопасности, участника Великой Отечественной войны Галимьяна Мустафина.

В 1944 году ветеран участвовал в освобождении Южной Украины и Крыма. Также дошел до Кретинги Литовской ССР в составе 2-го Прибалтийского фронта. Также Галимьян Мустафин принимал участие в штурме Кенигсберга.

Сотрудники УФСБ России по Татарстану поздравили его с Днем Победы, пожелали крепкого здоровья, активного долголетия, мирного и чистого неба над головой, а также вручили ветерану памятные подарки.

Фото: Управление ФСБ России по Татарстану

День Победы, 9 мая 1945 года, Галимьян Мустафин встретил в Кенигсберге. Затем до 1947 года участвовал в войне с Японией. Позднее ветеран прослужил в пограничных войсках КГБ СССР более 30 лет, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по республике.

Вчера заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что в республике проживают 359 непосредственных участников Великой Отечественной войны. В общей сложности в регионе насчитывается 17 938 участников, инвалидов войны, тружеников тыла и др.

Диана Жиленкова