Исследование: почти треть казанцев ходят в походы каждый сезон

Фото: Олег Тихонов (архив)

Согласно исследованию, 27% жителей Казани ходят в походы каждый сезон, преимущественно в теплое время года. Еще треть казанцев предпочитает отправляться в такие путешествия изредка, сообщает Ozon.



Результаты опроса показали, что чаще всего жители столицы Татарстана обходят окрестности города (35%) или путешествуют по республике (21%). Каждый шестой респондент ходит в походы по всей России.

Треть казанцев предпочитают путешествовать четыре-пять дней, еще почти столько же отправляются в походы на два-три дня. Один день без ночевки в походе планируют провести четверть опрошенных. Еще 18% жителей столицы Татарстана готовы жить в палатке неделю и более.

Фото: pixabay.com

На путешествие и подготовку к нему уходит до 10 тысяч рублей у 34% казанцев. Еще 25% готовы потратить на поход 10—20 тысяч, 21% — 20—30 тысяч. А 8% опрошенных могут выделить свыше 50 тысяч рублей на путешествие.

Казань оказалась в десятке городов, в которых жители больше всего любят походы. Рейтинг возглавил Санкт-Петербург. В тройке лидеров также оказались Воронеж и Волгоград.

Диана Жиленкова