Казань оказалась в десятке городов, в которых жители больше всего любят походы

Фото: Олег Тихонов (архив)

Казань оказалась в числе городов, в которых жители любят отправляться в поход — о любви к такому виду отдыха рассказали 33% жителей столицы Татарстана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования Ozon.



Больше других в походы ходят жители Санкт-Петербурга — 50% респондентов, а еще Воронежа (45%) и Волгограда (43%). Пятерку замыкают Краснодар и Самара (по 42%). За ними следуют Красноярск (35%) и Нижний Новгород (34%), наравне с Казанью Ростов-на-Дону (по 33%), десятку замыкает Пермь (32%).

Фото: pixabay.com

Почти четверть россиян (22%) утверждают, что ходят в походы каждый сезон, а 8% — по нескольку раз за сезон. 26% отправляются в такие путешествия изредка. Никогда не ходили в походы и не собираются этого делать только 4% опрошенных.

Согласно одному из последний исследований, 45% россиян в майские праздники предпочитают отдых с выездом на природу. Еще 15% респондентов планируют посетить городские экскурсии. Жители Казани, Москвы, Новосибирска на майские праздники планируют отдых за границей чаще других.

Маргарита Головатенко