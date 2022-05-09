Татарстанстат: в боях Великой Отечественной войны участвовала почти четверть населения ТАССР

Фото: Максим Платонов (архив)

В боях Великой Отечественной войны участвовали 700 тысяч уроженцев ТАССР. Это 24% от общего количества населения республики, сообщает Татарстанстат.

По данным службы, в ТАССР до начала Великой Отечественной войны, по состоянию на 1939 год, проживали 2 миллиона 915 тысяч человек. На 1 января 1943-го в республике насчитывалось уже 2 миллиона 697 тысяч жителей, а на начало победного 1945 года численность населения сократилась уже до 2 миллиона 457 тысяч человек.

Погибли в боях Великой Отечественной войны около 350 тысяч татарстанцев. Наград, по данным Татарстанстата, удостоились более 200 тысяч уроженцев ТАССР.

Фото: Татарстанстат

В преддверии Дня Победы вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказывала, что в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоились 353 жителя ТАССР. Из них 185 — уроженцы республики. Остальные 168 героев — это те, чьи судьбы так или иначе связаны с регионом.

По данным Минтруда Татарстана, в республике на 4 мая 2022 года проживали 17 938 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственно участников боевых действий — 266. Еще 88 человек — ветераны, не входившие в состав действующей армии. Тружеников тыла в Татарстане на 4 мая насчитывалось 12 884.



Татьяна Демина