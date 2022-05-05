В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоились 353 жителя ТАССР

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в преддверии Дня Победы озвучила новые цифры, связанные с героями Великой Отечественной войны из республики. Их утвердили по итогам круглого стола.

В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоились 353 жителя ТАССР. Из них 185 — уроженцы республики. Остальные 168 героев — это те, чьи судьбы так или иначе связаны с регионом, они здесь жили или работали.

— Далее, у нас с вами 51 кавалер ордена Славы, — добавила Фазлеева.

Фото: Максим Платонов (архив)

Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны на фронт призвали 700 тысяч человек. Из них 378 тысяч погибли.

В Татарстане по состоянию на 4 мая 2022 года проживают 17 938 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственно участников боевых действий — 266. Еще 88 человек — ветераны, не входившие в состав действующей армии. Тружеников тыла в Татарстане насчитывается 12 884.



Татьяна Демина