Сегодня в Казани временно ограничат движение на площади Тысячелетия

Фото: мэрия Казани

Сегодня в Казани с 16:30 ограничат движение на площади Тысячелетия в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничение будет действовать до полуночи. Также для проезда будут закрыты улицы Кремлевская набережная, Ташаяк, Право- и Лево-Булачная, Кремлевская дамба в обоих направлениях.

С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая также будут закрыты для движения площадь Тысячелетия, улицы Ташаяк, Кремлевская набережная, Право- и Лево-Булачная, Декабристов, Кремлевская дамба.

Фото: мэрия Казани

Помимо этого, с 18:00 8 мая до 22:00 9 мая во время проведения мероприятий в парке Победы ограничат движение по улице Бондаренко от проспекта Ямашева до улицы Волгоградской.

Напомним, 9 мая в Казани состоится ряд мероприятий, в числе которых церемонии возложения венков и гирлянд воинской славы, парад Казанского гарнизона войск и спецподразделений и др. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова