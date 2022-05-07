В Казани на Баумана нарисовали граффити с изображением советского троллейбуса

В Казани на улице Баумана появились граффити с изображением советского троллейбуса. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов.

«На Баумана встал троллейбус. На этот раз надолго! Ведь мы его нарисовали», — говорится в сообщении.

Рисунок троллейбуса №1 появился на заборе рядом с реконструируемым домом на улице Баумана, 29/11. Граффити создал художник Никита Маркин.

В апреле в Казани на фасаде одного из жилых домов завершилось создание мурала в память о Герое России Дамире Исламове, который погиб 7 марта в ходе спецоперации на Украине.

Татьяна Леухина