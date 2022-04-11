В память о Герое России: в Казани появился мурал с портретом Дамира Исламова

16:53, 11.04.2022 14
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Во 2-м Военном городке в Казани, на фасаде одного из жилых домов, завершается создание мурала в память о Герое России Дамире Исламове, который погиб 7 марта. Место для размещения мурала было выбрано неслучайно. Дом располагается недалеко от танкового училища, в котором учился герой. Мурал создал казанский граффитист Азат Алеев, известный как Sly Dog.


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