Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи

Со 2 марта текущего года Россия доставила на Украину 18,3 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, также организованы 977 гуманитарных акций. Шесть из них провели за минувшие сутки в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Харьковской и Запорожской областях. В ходе этих мероприятий мирные граждане получили 293,6 тонны гуманитарной помощи, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили сегодня украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Платоновка ЛНР. Также в районе Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

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Диана Жиленкова