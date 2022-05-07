Исследование: в Татарстане для сотрудников радио размещено 2,8% вакансий

В Татарстане объем вакансий для инженеров, техников, ведущих и других сотрудников радио составляет 2,8%. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Согласно результатам исследования, с начала года в России открыли свыше семи тысяч вакансий для сотрудников радио, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по количеству таких вакансий является Москва (более 23%).

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Также чаще всего подобные предложения наблюдаются в компаниях из сферы электроники и приборостроения (15% вакансий). В основном это инженерные специальности со средней зарплатой по стране в 67,4 тысячи рублей.



На втором месте находятся отрасли СМИ и маркетинга (14,8% от всего объема вакансий). Например, в сфере радиовещания средний заработок составляет 43,7 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров компании из ИТ-отрасли (13%) с зарплатой в 74,3 тысячи рублей.

Напомним, сегодня, 7 мая, отмечается праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики.

В апреле сообщалось, что Иннополис возглавил рейтинг городов Татарстана по среднему размеру зарплаты. По данным hh.ru, этот показатель составил 70 тысяч рублей.



Диана Жиленкова