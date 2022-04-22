Исследование: Иннополис возглавил рейтинг городов Татарстана по среднему размеру зарплаты

Фото: Максим Платонов

Иннополис стал лидером среди городов Татарстана по среднему размеру зарплаты. В марте — апреле она составила 70 тысяч рублей, сообщили эксперты hh.ru.

На втором месте рейтинга оказалась Казань. В городе соискатели в среднем могут получать 48 679 рублей. Замыкают тройку лидеров Набережные Челны. Средний уровень зарплаты в автограде составил 40 350 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в hh.ru сообщили, что в марте этого года среднее зарплатное предложение в Татарстане составило 45,6 тысячи рублей. Это на 2,8 тысячи рублей выше, чем годом ранее. Самая высокая средняя зарплата наблюдается в профобласти «Высший менеджмент» — 57,4 тысячи рублей.

По данным аналитиков сервиса «Авито Работа», в столице Татарстана по итогам первого квартала 2022 года число вакансий в сфере «Фитнес, салоны красоты» возросло на 4% по сравнению с прошлогодними показателями. Медианная зарплата в бьюти-сфере составила 33,5 тысячи рублей.



Диана Жиленкова