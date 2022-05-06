Моргенштерн* обжалует решение Минюста России о внесении его в реестр физлиц-иноагентов

Фото: скриншот

Рэпер Алишер Моргенштерн* намерен обжаловать решение Министерства юстиции России о внесении его в реестр физлиц-иноагентов. Об этом рассказал адвокат исполнителя Сергей Жорин.

— Моргенштерн* не согласен с этим решением, мы обязательно обжалуем его, — приводит его слова ТАСС.

Фото: minjust.gov.ru

Сегодня Минюст включил в список физлиц-иноагентов рэпера Алишера Моргенштерна*. Также ведомство обновило реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, куда попали еще семь человек, а также ООО «Апология»**.

В апреле Моргенштерн* сообщил о планах пожаловаться в прокуратуру на майора полиции из Набережных Челнов. Тот составил на музыканта два административных протокола о пропаганде наркотиков.

Напомним, в феврале этого года челнинские полицейские завели административное дело против Моргенштерна* из-за пропаганды запрещенных веществ в нескольких видеоклипах. Согласно заключению экспертизы, по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю.

*Физлица, выполняющие функцию иностранных агентов.

**СМИ, выполняющие функции иностранного агента.

Диана Жиленкова