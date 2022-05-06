Моргенштерн* обжалует решение Минюста России о внесении его в реестр физлиц-иноагентов
Рэпер Алишер Моргенштерн* намерен обжаловать решение Министерства юстиции России о внесении его в реестр физлиц-иноагентов. Об этом рассказал адвокат исполнителя Сергей Жорин.
— Моргенштерн* не согласен с этим решением, мы обязательно обжалуем его, — приводит его слова ТАСС.
Сегодня Минюст включил в список физлиц-иноагентов рэпера Алишера Моргенштерна*. Также ведомство обновило реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, куда попали еще семь человек, а также ООО «Апология»**.
В апреле Моргенштерн* сообщил о планах пожаловаться в прокуратуру на майора полиции из Набережных Челнов. Тот составил на музыканта два административных протокола о пропаганде наркотиков.
Напомним, в феврале этого года челнинские полицейские завели административное дело против Моргенштерна* из-за пропаганды запрещенных веществ в нескольких видеоклипах. Согласно заключению экспертизы, по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю.
*Физлица, выполняющие функцию иностранных агентов.
**СМИ, выполняющие функции иностранного агента.
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