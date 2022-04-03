В Татарстане открылся сезон охоты на уток

В Татарстане открылся сезон охоты на селезней с использованием подсадных (манных) уток. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.



Сезон охоты продлится до 6 мая. Охота может осуществляться только из укрытия и с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее 5 миллиметров. Ходовая охота запрещается.



Фото: ojm.tatarstan.ru

С 23 марта в Татарстане стартовал прием заявлений на получение разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях в весенний сезон охоты. В январе в республике завершился сезон охоты на лося и косулю, а в декабре — на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь.



Татьяна Леухина