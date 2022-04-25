Сегодня в Татарстане завершается сезон охоты на водоплавающую дичь

Сегодня в Татарстане заканчивается сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

Сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Их несвоевременная сдача лишает граждан права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на год.

Также в Госкомитете РТ по биоресурсам напомнили, что КоАП России предусмотрена ответственность за несвоевременную сдачу сведений о добытых ресурсах.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Охотиться на водоплавающую дичь разрешили в Татарстане 16 апреля. Кроме того, 23 апреля в республике открылся сезон охоты на боровую дичь. Он завершится 2 мая.

Дарья Акимова