В России недельная инфляция замедлилась до 0,21%

За неделю c 23 по 29 апреля текущего года инфляция в России замедлилась до 0,21%. Такие сведения предоставляет Министерство экономического развития страны.

По данным ведомства, темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,38%. Подешевели сахар и яйца. В то же время увеличилась стоимость картофеля и яблок.



Фото: realnoevremya.ru

Непродовольственные товары подорожали на 0,12%. Например, ускорился рост цен на детскую одежду. При этом продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы, строительные материалы и медикаменты. Снизились темпы роста цен и на легковые автомобили.

По данным Росстата, инфляция в стране с 16 по 22 апреля составила 0,25%. Например, маргарин подорожал на 2,8%, чай черный — на 1,8%, а печенье — на 1,5%. Тем временем цены на сахар-песок в среднем снизились на 1,1%, яйца куриные подешевели на 0,8%, а мясо кур — на 0,2%.

Диана Жиленкова