Российский рынок акций снизился на 0,5% по индексу Мосбиржи

По итогам торгов индекс Московской биржи снизился на 0,5%, до 2 393,03 пункта, индекс РТС упал на 2,9%, до 1088,02 пункта. Большинство «голубых фишек» на Мосбирже подешевели в пределах 6,1%.

Курс доллара поднялся до 69,3 рубля. В целом по итогам торговой недели индекс Мосбиржи опустился на 2,1%, индекс РТС поднялся на 0,6% на фоне снижения доллара, передает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

Сегодня курс евро на Московской бирже поднялся до 73,61 рубля, доллар — до 69,55 рубля. Рубль слабел к этим валютам более чем на 3% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Накануне курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей. Такой показатель был зафиксирован впервые с марта 2020 года.



Диана Жиленкова