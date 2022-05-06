Курс евро на Мосбирже поднялся выше 73 рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже сегодня поднялся до 73,61 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.



По данным на 14.52 мск, он вырос на 4,86%. Также курс доллара повысился на 3,81%, до 69,55 рубля. Рубль слабеет к этим валютам более чем на 3% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Фото: pixabay.com

Накануне курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей. Такого показателя американская валюта достигла впервые с марта 2020 года. Евро вчера снизился на 34 копейки — до 70,1 рубля.



Дарья Акимова