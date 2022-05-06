Курс евро на Мосбирже поднялся выше 73 рублей
Курс евро на Московской бирже сегодня поднялся до 73,61 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 14.52 мск, он вырос на 4,86%. Также курс доллара повысился на 3,81%, до 69,55 рубля. Рубль слабеет к этим валютам более чем на 3% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
Накануне курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей. Такого показателя американская валюта достигла впервые с марта 2020 года. Евро вчера снизился на 34 копейки — до 70,1 рубля.
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