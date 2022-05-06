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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 73 рублей

15:18, 06.05.2022 2
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 73 рублей
Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже сегодня поднялся до 73,61 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 14.52 мск, он вырос на 4,86%. Также курс доллара повысился на 3,81%, до 69,55 рубля. Рубль слабеет к этим валютам более чем на 3% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Фото: pixabay.com

Накануне курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей. Такого показателя американская валюта достигла впервые с марта 2020 года. Евро вчера снизился на 34 копейки — до 70,1 рубля.

Дарья Акимова
ЭкономикаФинансы

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:32
    несильно
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  • Анонимно 17:00
    Я рисую, я тебя рисую, я рисую сидя у окна...
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