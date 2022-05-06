Петербургский «Зенит» и «Локомотив» вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу в Казани
Петербургский «Зенит» обыграл «Динамо» из Ленинградской области в матче «Финала шести» волейбольной Парибет-Суперлиги. Игра в Казани завершилась со счетом 3:2 (25:22, 19:25, 20:25, 25:21, 15:12).
Таким образом, питерский «Зенит» и «Локомотив» вышли в полуфинал чемпионата России, игру группового этапа они проведут между собой 7 мая, пишет ТАСС.
Вчера казанский «Зенит» одержал победу в стартовом матче «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Команда Алексея Вербова нанесла поражение «Белогорью» со счетом 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:14).
Заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно ранее сообщал, что ожидает победы казанского «Зенита» в «Финале шести» Парибет— Суперлиги. Соревнования будут идти до 10 мая. Действующий чемпион — московское «Динамо».
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