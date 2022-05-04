Алекно — о «Финале шести» волейбольной Суперлиги: «Я более чем уверен, что казанский «Зенит» станет чемпионом»

Заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно ожидает победы казанского «Зенита» в «Финале шести» Париматч — Суперлиги. Его слова приводит ТАСС.

— Ожиданий у меня немного, жду от всех команд зрелищной игры. Я более чем уверен, что казанский «Зенит» станет чемпионом, а главными соперниками традиционно будут «Локомотив» и «Динамо» из Москвы.

Фото: официальная группа «Зенит-Казань» в VK

5 мая в Казани стартует «Финал шести», в котором определится чемпион России. В соревнованиях примут участие московское «Динамо», белгородское «Белогорье», новосибирский «Локомотив», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо» из Ленинградской области. Они будут проходить до 10 мая. Действующий чемпион — московское «Динамо».

Спортивная редакция «Реального времени» подробно рассказывала, что за турнир ждет Казань.

В начале апреля казанский «Зенит» обыграл «Факел» из Нового Уренгоя в трех партиях в матче 24-го тура Париматч — Суперлиги по волейболу и стал победителем регулярного чемпионата за два тура до его окончания.

Татьяна Леухина