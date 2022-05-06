В двух районах Казани автобусные остановки оформили в честь героев Великой Отечественной войны

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В Кировском и Московском районах Казани автобусные остановки оформили в честь героев Великой Отечественной войны. Например, на точках «Гуманитарный институт» и «Северный вокзал» разместили плакаты с информацией о подвигах Федора Савельева и Бориса Машковцева.

Также еще три остановки, «Серп и Молот», «Речной техникум» и «Красикова», планируют оформить в честь Николая Столярова, Владимира Иовлева и Юрия Красикова, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

Накануне стало известно, что в столице Татарстана в День Победы откроют памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Монумент появится на территории Кадетской школы. Идея его создания принадлежит воспитанникам учебного заведения.

Напомним, 9 мая в Казани состоится ряд мероприятий, в числе которых церемонии возложения венков и гирлянд воинской славы, парад Казанского гарнизона войск и спецподразделений и др. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова