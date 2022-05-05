В Казани 9 мая откроют памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в День Победы откроют памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Бюст появится на территории Кадетской школы.

— Это Герой Советского Союза, который ушел из жизни, но вместе с тем память о нем хранят жители республики. И это одно из событий в рамках увековечения памяти людей, которые с событиями Великой Отечественной войны и принимали в них непосредственное участие, — рассказала Фазлеева.

Идея создания монумента принадлежит ученикам Кадетской школы. В 2021 году ко Дню Победы на фасаде учебного заведения появилось граффити с изображением Бориса Кузнецова.



Фото: kzn.ru

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Учился в 1-м Казанском ремесленном училище при заводе им. В.И. Ленина. В 1943 году форсировал Днепр. А в 1944-м был удостоен звания Героя Советского Союза. Умер Борис Кузнецов в 2020 году в столице Татарстана в возрасте 94 лет.

Татьяна Демина