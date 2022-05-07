Исследование: в Казани спрос на доставку шашлыка на дом в майские праздники увеличился на 73%

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана спрос на доставку готового шашлыка на дом в майские праздники увеличился на 73% по сравнению с прошлогодними показателями. Такие данные приводит сервис «Авито.Услуги».

Также казанцы на 74% чаще стали интересоваться услугами профессиональных шашлычников. Такие специалисты приезжают со всем необходимым оборудованием, углями и заранее подготовленными продуктами.



Фото: Максим Платонов

Кроме того, в Казани спрос на услуги по аренде бани на выходные дни поднялся на 99% по сравнению с 2021 годом. Тем временем объем предложений по организации парения и аренде таких заведений увеличился на 41%.

Интерес к услугам по организации рыбалки вырос на 164%, а число объявлений от профессиональных рыбаков к началу майских праздников возросло на 50%. Спрос на аренду катера увеличился в 5,5 раза, а объем предложений поднялся на 175%.

Несколько дней назад стало известно, что загрузка отелей в Казани и Татарстане на майские праздники составила до 90%. Как рассказала исполнительный директор ассоциации отелей Александра Юшутина , ожидания по этому показателю в республике оправдались.

Диана Жиленкова