Загрузка отелей Казани и Татарстана на майские праздники составила до 90%

Исполнительный директор ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина рассказала, что ожидания по загрузке отелей в республике оправдались.



По ее словам, из 65 отелей, входящих в Ассоциацию, на даты майских праздников загрузка отелей составила до 90%:

— На 14 апреля у нас 80% забронировано. Сейчас показатели выше. Многие принимают решение поехать ближе к дате, — поделилась она.

Уход крупнейшего мирового гостиничного агрегатора Booking.com из России не испортил традиционно высокий сезон майских праздников у отельеров. Отели в основных регионах внутреннего туризма, включая Татарстан, загружены на 80—100%. Однако в связи с нестабильной геополитической ситуацией горизонт бронирования сокращается до 3—14 дней.

Юшутина также отметила, что тенденция сокращения горизонта бронирований, начавшаяся с ковидных времен, «приносит много неопределенности для распределения персонала на высокие даты, закупки продуктов», сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 27 апреля наполненность отелей Казани на праздничные дни с 30 апреля по 3 мая уже была стопроцентной. На вторую череду праздников — с 7 по 10 мая — было забронировано порядка 85% мест.

Маргарита Головатенко