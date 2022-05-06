Международные резервы России сократились за неделю на $14 млрд

По состоянию на 29 апреля международные резервы России составили $593,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

По данным регулятора, за неделю этот показатель сократился на $14 млрд (-2,3%). Как отмечает Банк России, в основном это произошло в связи с отрицательной переоценкой.

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Неделей ранее сообщалось, что по состоянию на 22 апреля международные резервы России составили $607,1 млрд. За предыдущие семь дней они сократились на 0,7% с $611,1 миллиарда.

В конце апреля Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 14% годовых. Тогда регулятор отметил замедление темпов роста цен на фоне укрепления рубля и охлаждения потребительской активности.

Диана Жиленкова