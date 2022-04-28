Международные резервы России за неделю снизились на 0,7%

Международные резервы России по состоянию на 22 апреля составили $607,1 млрд. На неделю они сократились на 0,7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центробанк.

По состоянию на 15 апреля 2022 года международные резервы находились на уровне $611,1 млрд. Сейчас они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщала, что приоритетом с 2014 года была дедолларизация финансовой системы. По ее словам, с конца 2013-го по конец 2021 года доля доллара в резервах сократилась с 41,6% до 10,9%. Также глава регулятора заявляла, что Россия будет готовить судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов.

13 марта глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов.

Татьяна Леухина