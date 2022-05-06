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Минкультуры заявило, что приказ о мобилизации работников культуры — фейк

16:26, 06.05.2022
Минкультуры заявило, что приказ о мобилизации работников культуры — фейк
Фото: ministerstvo-kultury-rf.minkult.info

Опубликованный якобы от имени Минкультуры РФ «приказ» о «предварительном бронировании ценных сотрудников» учреждений культуры в условиях «грядущей всеобщей мобилизации» — фейк. Об этом заявили в ведомстве.

Документ разошелся в telegram-каналах. В нем говорилось, что культурные учреждения должны подготовить списки «ценных сотрудников» и культурных деятелей для получения отсрочки.

«Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк», — приводит «РИА Новости» заявление ведомства.

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщениям о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы не стоит верить. Нет никакой вероятности объявления Россией войны Украине 9 мая.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также подчеркнул, что никакой мобилизации не планируется. Президент России Владимир Путин отмечал, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в специальной военной операции на Украине.

Татьяна Леухина
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