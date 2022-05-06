Володин заявил, что мобилизации в России не планируется

Мобилизации в России не планируется. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

— Нет, нет, нет...Я вам и в эфире, и без эфира это скажу, — приводит его слова ТАСС.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Несколько дней назад пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что сообщениям о планах объявить всеобщую мобилизацию в День Победы не стоит верить. «Это неправда, это чушь», — сказал он тогда.

В марте президент России Владимир Путин сообщил, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведении военной операции на Украине.

Диана Жиленкова