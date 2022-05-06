Татарстан приобретет роботизированные системы восстановления навыков ходьбы почти за 100 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Для государственных учреждений здравоохранения Татарстана планируют приобрести роботизированную систему восстановления навыков ходьбы. На эти цели готовы выделить 98,6 миллиона рублей из бюджета республики.

Закупить намерены две системы восстановления навыков ходьбы взрослой комплектации. Каждая из них представляет собой комплект изделий, предназначенных для проведения механотерапии и чрескожной электростимуляции спинного мозга с целью реабилитации пациентов с вертеброспинальной патологией.

В документации указано, что такая система состоит, как правило, из опоры для конечностей, способной активно помогать движению пациента, например, блока для перемещения ног, электростимулятора, компьютера или монитора с программным обеспечением. Также может содержать блок биологической обратной связи.

Среди технических характеристик системы заказчик указал наличие беговой дорожки, мониторов для пациента и медицинского сотрудника. Она должна архивировать данные пациентов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Заказчик — Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Татарстана. Системы получат Республиканская клиническая больница (Казань, Оренбургский тракт, 138) и лечебный корпус №3 Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

Система должна помочь пациентам в восстановлении и увеличении мышечной силы нижних конечностей, диапазона движений их суставов. Она будет обеспечивать базовые и интерактивные тренировки.

В прошлом году Минздрав Татарстана закупал роботизированную систему гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием — современное медицинское оборудование, позволяющее выявить злокачественную опухоль в организме человека на ранней стадии. Для этого выделялось в общей сложности почти 100 миллионов рублей.



Татьяна Демина