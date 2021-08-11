Татарстан купит роботизированные системы для диагностики рака за 100 миллионов

Роботизированные системы поставят в Казань и Альметьевск

Минздрав Татарстана намерен закупить роботизированную систему гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием — современное медицинское оборудование, позволяющие выявить злокачественную опухоль в организме человека на ранней стадии. Для этого выделено в общей сложности почти 100 миллионов рублей.

Новое оборудование должны поставить в Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РТ им. профессора М.З. Сигала, а именно в его основной корпус в Казани по ул. Сибирский тракт, д. 29 и в корпус рядом (ул. Сибирский тракт, д. 31), где располагается сразу несколько онкоотделений (общая онкологии, мягких тканей и отоларингологическое, а также отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной). Поставка роботизированной системы намечена и в Альметьевский филиал медучреждения (пр. Строителей, д. 30а).

Дороже всего обойдется поставка роботизированной системы в основной корпус РКОД — 69,1 млн рублей. Это минимальная цена, которую могут предложить предприятия-производители (уполномоченные представители) и (или) поставщики — максимум 78,6 млн рублей. Доставить оборудование в медучреждение необходимо с момента заключения контракта и до 1 декабря 2021 года.

Новое оборудование должны поставить в Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РТ. Фото oncort.ru

Поставку роботизированной системы в Альметьевский филиал РКОД оценили в 17 млн рублей, а ее закупка в казанский корпус на Сибирском тракте, 31 обойдется несколько дешевле — в 13,9 миллиона.

Закупаются системы за счет бюджета Татарстана, а именно на средства трансферта из федерального бюджета республики для софинансирования, в том числе в полном объеме, расходов на переоснащение медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным.

Три тендера на поставку роботизированных систем предполагают, что поставщик введет их эксплуатацию. Помимо этого, ему необходимо научить специалистов медучреждений пользоваться оборудованием и технически его обслуживать. Подать заявки на участие в аукционах можно до 16 августа.

Поставляемое оборудование должно быть абсолютно новым и выпущено в 2021 году.

Всего на госзакупках можно найти 41 тендер с запросом на поставку системы. Фото government-nnov.ru

Современный стандарт тактики лечения онкобольных

Ранее тендеров на поставку роботизированной системы гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием от Татарстана и его ведомств на портале госзакупок не размещалось. Подобное оборудование закупали другие регионы. Среди них Ростовская, Костромская, Смоленская, Оренбургская и Ульяновская области, а также Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Минобороны РФ.

Всего на госзакупках можно найти 41 тендер с запросом на поставку системы. В некоторых тендерах указывается, что закупка проводится по национальному проекту «Здравоохранение».

На сайте российского Минздрава говорится, что система представляет собой комплекс современного цифрового оборудования для молекулярно-генетической диагностики опухолей. Она полностью автоматизирована и позволяет сохранять и передавать изображения, полученные при исследовании тканей человека.

На сегодняшний день — это стандарт для определения тактики ведения пациента с онкологическим заболеванием. Фото tomiks33.ru

Комплекс иммуногистохимических (ИГХ) исследований, проводимых с помощью системы, позволяет определить источник, вид и степень злокачественности опухоли и ее метастазов, распространенность процесса в организме. С ее помощью врачи могут подобрать для пациента с онкологией индивидуальную схему лечения. На сегодняшний день это стандарт для определения тактики ведения пациента с онкологическим заболеванием.

«Реальное время» обратилось в Министерство здравоохранения Татарстана за подробностями закупки роботизированной системы в Республиканский клинический онкологический диспансер.

Доля запущенных злокачественных заболеваний в Татарстане растет

Ситуация с онкозаболеваниями в Татарстане на фоне пандемии ухудшилась. В первом полугодии 2021 года резко выросла запущенность злокачественных заболеваний — до 25,57% против 21,45% в первом полугодии 2020-го. Увеличение произошло впервые за 3 года — начиная с 2018 года показатель лишь снижался.

В Казани рост запущенности больше общереспубликанского — показатель вырос на 6 п.п. с 21,79% в первом полугодии 2020-го до 27,79% по итогам января — июня этого года. Наихудшая ситуация в Рыбно-Слободском районе — показатель увеличился с 16,07% до 36,64%.

— В 2020 году, когда пришелся основной удар с ковидной инфекцией, количество выявленных случаев злокачественных новообразований упало (по сравнению с 2019 г.) на 12%, — заявил главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов. По его словам, главной причиной роста числа запущенных злокачественных заболеваний стала временная приостановка диспансерно-профилактической работы в период пандемии.

— Пациенты, которые к нам приходили, во многом приходили с наличием тех или иных симптомов заболевания. А наличие любого симптома говорит о том, что заболевание уже, как правило, не на ранней стадии, — обратил внимание Нагуманов.

Если изучить статистику с 2012 года, по мнению эксперта, в Татарстане все же есть значительный прогресс по снижению запущенности, причем очень интенсивный — с 30,49% за 1-е полугодие 2012 года до 25,57% за аналогичный период 2021 года.



Татьяна Демина