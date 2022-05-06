Российским вузам на 2023/2024 учебный год выделили 590 101 бюджетное место — это много или мало?

Минобрнауки России распределило среди вузов страны на 2023/2024 учебный год 590 101 бюджетное место. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, 73% из этих мест отдано региональным вузам. Самое большое количество получили инженерные и технические направления подготовки — 245 тысяч мест. Больше 75 тысяч бюджетных мест направили на педагогические специальности, свыше 68 тысяч — на общественные, более 53 тысяч — на медицинские.



— Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России, — заявил Чернышенко.



Фото: Дмитрий Резнов

334 695 мест на 2023/2024 учебный год выделили на программы бакалавриата, 123 429 мест — магистратуры, специалитета — 83 916 мест, ординатуры — 19 645 мест, аспирантуры — 17 800 мест. Всего два бюджетных места предусмотрели для ассистентуры-стажировки. Кроме того, Министерство культуры России распределило самостоятельно 10 614 мест по направлениям в области искусств.



590 101 бюджетное место — это:





В 28,4 раза больше, чем выделено вузам Татарстана на 2022/2023 учебный год на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры — 20 788 бюджетных мест.

На 0,35%, или около 2000, больше выделенных бюджетных мест на 2022/2023 учебный год — 588 044.



На 2,3% больше, чем досталось институтам и университетам России в 2021 году — 576 498.

На 2,3% больше, чем досталось институтам и университетам России в 2021 году — 576 498. На 7,5 тысячи меньше, чем выделялось российским вузам в 2018 году — 597,6 тысячи.

На 17,3% больше числа бюджетных мест для бакалавриата и специалитета в 2010/2011 учебном году — 488 тысяч.

На 10,4% бюджетных мест больше, чем распределили среди российских вузов на 2007/2008 учебный год — 529 тысяч мест.

На 10,4% бюджетных мест больше, чем распределили среди российских вузов на 2007/2008 учебный год — 529 тысяч мест. Почти столько же, сколько было бюджетных мест в вузах страны 20 лет назад, в 2002 году, — 590,4 тысячи.

Почти столько же, сколько было бюджетных мест в вузах страны 20 лет назад, в 2002 году, — 590,4 тысячи. 1,25 места на каждого сдающего ЕГЭ в этом году — для участия в нем зарегистрировались почти 737 тысяч человек.

— для участия в нем зарегистрировались почти 737 тысяч человек. Число рабочих мест в Германии, к сокращению которых приведут санкции против России, по оценкам министра труда ФРГ Хубертуса Хайля, — 590 тысяч.

Дарья Акимова