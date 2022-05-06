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Российским вузам на 2023/2024 учебный год выделили 590 101 бюджетное место — это много или мало?

18:00, 06.05.2022 3
Российским вузам на 2023/2024 учебный год выделили 590 101 бюджетное место — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Минобрнауки России распределило среди вузов страны на 2023/2024 учебный год 590 101 бюджетное место. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, 73% из этих мест отдано региональным вузам. Самое большое количество получили инженерные и технические направления подготовки — 245 тысяч мест. Больше 75 тысяч бюджетных мест направили на педагогические специальности, свыше 68 тысяч — на общественные, более 53 тысяч — на медицинские.

— Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России, — заявил Чернышенко.

Фото: Дмитрий Резнов

334 695 мест на 2023/2024 учебный год выделили на программы бакалавриата, 123 429 мест — магистратуры, специалитета — 83 916 мест, ординатуры — 19 645 мест, аспирантуры — 17 800 мест. Всего два бюджетных места предусмотрели для ассистентуры-стажировки. Кроме того, Министерство культуры России распределило самостоятельно 10 614 мест по направлениям в области искусств.

590 101 бюджетное место — это:

  • В 28,4 раза больше, чем выделено вузам Татарстана на 2022/2023 учебный год на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры — 20 788 бюджетных мест.
  • На 0,35%, или около 2000, больше выделенных бюджетных мест на 2022/2023 учебный год — 588 044.
  • На 2,3% больше, чем досталось институтам и университетам России в 2021 году — 576 498.
  • На 7,5 тысячи меньше, чем выделялось российским вузам в 2018 году — 597,6 тысячи.
  • На 17,3% больше числа бюджетных мест для бакалавриата и специалитета в 2010/2011 учебном году — 488 тысяч.
  • На 10,4% бюджетных мест больше, чем распределили среди российских вузов на 2007/2008 учебный год — 529 тысяч мест.
  • Почти столько же, сколько было бюджетных мест в вузах страны 20 лет назад, в 2002 году, — 590,4 тысячи.
  • 1,25 места на каждого сдающего ЕГЭ в этом году — для участия в нем зарегистрировались почти 737 тысяч человек.
  • Число рабочих мест в Германии, к сокращению которых приведут санкции против России, по оценкам министра труда ФРГ Хубертуса Хайля, — 590 тысяч.
Дарья Акимова
ОбществоОбразование

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:03
    Интереснее было бы узнать про Казань и сколько в рт выпускников
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  • Анонимно 18:04
    Нормально
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  • Анонимно 18:17
    Это очень много.
    Почти равно количеству выпускников школ.
    Это означает, что высшее образование становится по сути обязательным.
    А это у свою очередь означает, что в университетах не останется мужчин, как это уже произошло в школах.
    В университетах останутся одни женщины.
    Конец науке...
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