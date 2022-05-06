Российские вузы получили более 590 тысяч бюджетных мест на 2023/2024 учебный год

Фото: Дмитрий Резнов

Минобрнауки России распределило среди вузов страны на 2023/2024 учебный год более 590 тысяч бюджетных мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, 73% этих мест получили региональные вузы. Самое большое количество отдано инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тысяч мест. Больше 75 тысяч бюджетных мест направили на педагогические специальности, свыше 68 тысяч — на общественные, более 53 тысяч — на медицинские.

Чернышенко отметил, что упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России. И добавил, что перед вузами страны стоит задача не снижать планку по подготовке высококвалифицированных кадров для мобилизации ключевых отраслей российской экономики.

Фото: Дмитрий Резнов

В апреле сообщалось, что в новом учебном году вузам Татарстана выделят более 20 тысяч бюджетных мест. Наибольшее количество бюджетных мест выделено в сфере образования и педагогических наук — 12% от общего числа.



Дарья Акимова