В новом учебном году вузам Татарстана выделят более 20 тысяч бюджетных мест

Фото: Дмитрий Резнов

В 2022/2023 учебном году в вузах Татарстана по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры появится 20 788 бюджетных мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Наибольшее количество бюджетных мест выделено в сфере образования и педагогических наук — 12% от общего числа. Также в лидерах по этому показателю оказались следующие направления: информатика и вычислительная техника (8%), электро- и теплоэнергетика (7%), химические технологии (7%) и машиностроение (4,5%).

Фото: Дмитрий Резнов

Также в сфере электроники на будущий учебный год выделено 977 бюджетных мест, что на 12% больше по отношению к 2020 году. На программы бакалавриата предусмотрено 609 мест, магистратуры — 322, специалитета — 46. Отмечается, что всего за последние 3 года число бюджетных мест в вузах Татарстана возросло на 20%.

Недавно стало известно, что в поселке Богатые Сабы Сабинского района республики построят общежитие для аграрного колледжа. На эти цели предусмотрели 267,4 млн рублей. Общая площадь застройки превышает 2,5 тыс. кв. м.

Диана Жиленкова