Мэрия Казани проиграла арендный спор владельцу «Планеты Фитнес»

КЗИО пытался взыскать долги по аренде земли почти за 8 лет

Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани проиграл арендный спор с «суваровским» ЗАО «Фит-Девелоп». Это бывший владелец фитнес-клуба «Планета Фитнес» на Мусина. Сейчас спорткомплекс контролируется компанией «Ак Барс Капитал», которую привлекли к делу третьим лицом. Решение в пользу ответчика вынес Арбитражный суд Татарстана.

Власти города пытались взыскать с ЗАО «Фит-Девелоп» задолженность по арендной плате в размере более 463 тысяч рублей и пени в размере 269,8 тысячи рублей. Речь идет о спорткомплексе на улице Мусина, 39 площадью 8139,0 кв. м. На территории двухэтажного здания есть тренажерный зал, бассейн, залы для групповых тренировок, хаммам, салон красоты, фитнес-бар, магазин спортивной одежды и питания, парковка. Фитнес-клуб бизнес-класса — один из четырех комплексов сети.

Фото: planeta.fitness

Комитет и ЗАО «Фит-Девелоп» заключили договор аренды в январе 2014 года, плата по соглашению начислялась с 2013 года. Как указал истец, задолженность по арендной плате за землю составила свыше 463 тысяч рублей за период с ноября 2013 по июнь 2021 года.

В «Планете Фитнес» уверены, что переплатили за аренду

В фирме «Фит-Девелоп» в свою очередь заявили, что в марте прошлого года заключили с компанией «Ак Барс Капитал» договор купли-продажи имущества. В апреле 2021 года к управляющей компании «Ак Барс Капитал» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Ак Барс — Перспектива» перешло право управления земельным участком.

Владелец «Планеты Фитнес» не согласился с тем, что расчет по иску произвели из удельного показателя кадастровой стоимости, которая составляет 64,2 млн рублей. По состоянию на 2014 год кадастровая стоимость объекта составляла 61,6 млн рублей. По мнению ответчика, арендная плата не должна была превышать более 133 тысяч рублей. На деле она составляла 139 тысяч рублей. Также в «Фит-Девелоп» представили документы, из которых следовало, что компания переплатила за аренду.

Суд счел обоснованным для предъявления требований о взыскании арендной платы лишь период с октября 2018 по апрель 2021 года — вместо заявленных без малого почти 8 лет.



«С учетом применения срока исковой давности, перехода права собственности на объект недвижимости с 21.04.2021 и правомерного размера арендной платы в месяц в

размере 133 626,13 руб. задолженность по арендной плате на момент подачи искового заявления составляла 110 991 руб. 33 коп.», — говорится в материалах дела.

При этом после подачи иска «Фит-Девелоп» внес плату в размере 974,3 тысячи рублей, таким образом переплатив за аренду. Суд также счел, что компания переплатила пени, и постановил, что требования комитета не подлежат удовлетворению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Планета Фитнес» ушла в минус

Сеть фитнес-клубов «Планета Фитнес» перешла от «Сувара» «Ак Барс Банку» в 2020 году. В девелоперские структуры «Ак Барс Банка» попали и четырехзвездочный отель «Ривьера», и одноименный аквапарк. «Планету Фитнес» после смены владельцев покинул исполнительный директор Сергей Крюков, управляющей сетью стала Алена Арсланова. Ранее она работала управляющей филиалом ООО КБЭР «Банк Казани».

В июле прошлого года Арбитражный суд Татарстана завершил рассмотрение ряда исков от бывших управляющих Ивана Войтко и Елены Войтко к ООО «Казанская Ривьера» (одноименный гостиничный комплекс) и юрлицам сети «Планета Фитнес». Тогда они сочли, что в компании должны им компенсацию. Суммы исков составляли от 100 тысяч рублей до 4,3 млн рублей.



По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи за 2021 год ООО «Фитнес-компания» (той самой «Планеты Фитнес» на ул. Мусина, 39) достигла 48,9 млн рублей, чистая прибыль составила 813 тысяч рублей, а чистые активы — 89,9 млн рублей.

Татьяна Леухина