«Казанская Ривьера» перешла в девелоперские структуры «Ак Барс Банка»

«Ак Барс Банк» через опосредованные девелоперские структуры завершил оформление сделок по переводу в собственность наиболее ликвидных коммерческих объектов ГК «Сувар». В его полное распоряжение перешли знаковый для туристов и гостей Казани 4-звездочный элитный отель «Ривьера» и одноименный аквапарк.



Во время пандемии банк забрал активы в счет долгов по кредитному соглашению со структурами ГК «Сувар», которое пролонгировалось банком с 2010 года. «Сувар» больше не мог обслуживать кредит, поэтому согласился отдать банку гостинично-развлекательный комплекс, находящийся у него в залоге.

Коммерческий директор ООО «УК «Казанская Ривьера» Елена Войтко, поднимавшая престиж знаменитого 100-метрового отеля «Ривьера» и одноименного аквапарка с 2010 года отошла от управления отеля и аквапарка. По словам Войтко, ее уход вызван желанием банка самому распоряжаться.

«Банк предпочитает управлять непрофильными активами самостоятельно, поэтому наша управляющая компания покинула эти объекты. В данный момент мы руководим комплексом с колесом обозрения «Вокруг света», а также рядом других проектов», — сообщила она.

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