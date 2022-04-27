Институт пространственного развития Татарстана возглавил замглавы института генплана Москвы Олег Григорьев
Институт пространственного планирования Татарстана возглавил выходец из Казани, замглавы института генплана Москвы Олег Григорьев, выяснило «Реальное время».
Юридически ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» уже создан, он учрежден 21 марта — тогда же назначен его руководитель.
Президент Татарстана одобрил кандидатуру Григорьева на этом посту. Согласно информации на сайте Института генплана Москвы, Олег Григорьев был первым заместителем директора учреждения по производству.
Под руководством Григорьева проходила разработка генплана Казани в 2015—2018 годах. Информацию о его новом назначении в Татарстане подтвердил изданию первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
Подробно о том, чем Григорьев займется в первую очередь на новом посту в Казани, какими полномочиями его наделил Минстрой республики и как его кандидатуру оценивают в строительной отрасли Татарстана, — в материале «Реального времени».
Справка
Олег Григорьев родился 6 ноября 1957 года в с. Изгары Татарской АССР. В 1980 году окончил Казанский инженерно-строительный институт.
Начал профессиональную деятельность архитектором в проектном институте «Казгражданпроект». Работал главным специалистом отдела градостроительства «Госкомархстроя ТССР», директором Республиканского научно-методического и проектного центра архитектуры и градостроительства Госкомархстроя Татарстана и ряда других проектных институтов Казани.
С апреля 2011 г. — первый заместитель директора ГАУ «Институт генплана Москвы» (ранее «ГУП НИ и ПИ генплана Москвы»).
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