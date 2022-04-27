Институт пространственного развития Татарстана возглавил замглавы института генплана Москвы Олег Григорьев

Институт пространственного планирования Татарстана возглавил выходец из Казани, замглавы института генплана Москвы Олег Григорьев, выяснило «Реальное время».



Юридически ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» уже создан, он учрежден 21 марта — тогда же назначен его руководитель.

Президент Татарстана одобрил кандидатуру Григорьева на этом посту. Согласно информации на сайте Института генплана Москвы, Олег Григорьев был первым заместителем директора учреждения по производству.

Под руководством Григорьева проходила разработка генплана Казани в 2015—2018 годах. Информацию о его новом назначении в Татарстане подтвердил изданию первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Подробно о том, чем Григорьев займется в первую очередь на новом посту в Казани, какими полномочиями его наделил Минстрой республики и как его кандидатуру оценивают в строительной отрасли Татарстана, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко