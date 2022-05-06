В отелях Татарстана в первом квартале зарегистрировались 582,9 тысячи туристов

В первом квартале 2022 года в отелях и гостиницах Татарстана зарегистрировались 582,9 тысячи туристов. Об этом сообщает Госкомитет республики по туризму.



Объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг за это же время превысил 4,4 миллиарда рублей.

В прошлом году количество туристов, посетивших Татарстан, превысило 2 миллиона согласно данным, сформированным по числу размещенных в гостиницах и отелях. Объем соответствующих услуг за период 2021 года превысил 14,7 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполнительный директор ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина рассказала, что загрузка отелей Казани и Татарстана на майские праздники составила до 90%. По состоянию на 27 апреля наполненность отелей Казани на праздничные дни с 30 апреля по 3 мая оценивалась в 100%.



Маргарита Головатенко