Загрузка отелей Казани на майские праздники уже составила 85—100%

Фото: Максим Платонов

Наполненность отелей Казани на праздничные дни с 30 апреля по 3 мая уже стопроцентная, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию очередного туристического сезона, глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

На вторую череду праздников — с 7 по 10 мая — пока забронировано порядка 85% мест, отметил он. Делать общих прогнозов о том, сколько туристов в целом за сезон смогут посетить Казань и республику, Сергей Иванов не стал. При этом он подчеркнул, что в этом году ожидается всплеск внутреннего туризма.



— Цыплят по осени считают, я всегда так говорю. Давайте майские праздники проживем, поймем, сколько к нам приедут туристов. Мы ожидаем их большое количество, загрузка гостиниц уже очень высокая, — заявил он.

Фото: Ринат Назметдинов

Также глава Госкомитета Татарстана отметил, что в этом сезоне туристов из России и самих татарстанцев ждут новые программы, локации для отдыха.

Напомним, Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, наиболее популярных среди туристов для отдыха на майские праздники, сообщает OneTwoTrip по итогам анализа данных бронирований на период с 1 по 15 мая.

Всего Казань в предстоящие майские праздники готовится принять порядка 100 тысяч туристов. Как сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова, средняя загрузка отелей и гостиниц на этот период составляет 60—90%. Всего в Казани открыто 229 гостиничных объектов, которые могут принять более 16 тысяч туристов.

Фото: realnoevremya.ru

18 апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что Татарстан занял пятое место в списке наиболее популярных направлений в рамках программы туристического кешбэка. Наряду с республикой в лидерах оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область.

Ангелина Панченко