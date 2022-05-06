Forbes: компания Shell решила продать сеть АЗС в России

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приняла решение о продаже заправочного бизнеса в России. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на свои источники.



Покупателя пока не раскрывают, но известно, что приобретением АЗС интересуется ЛУКОЙЛ. По словам представителя Shell, компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами».

В компании отметили, что процесс проходит в соответствии с санкциями, законами и правилами. Там указали, что приоритет компании — безопасность и благополучие сотрудников. Как отметил источник издания, сотрудникам российского офиса объявили, что покупатель найден, однако сделка еще не состоялась.

1 марта в Shell заявили, что компания не будет участвовать в проекте «Северный поток — 2». Позднее в компании объявили о намерении отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России.

В конце апреля СМИ сообщили, что Shell начал выходить из крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2». Знакомый с ситуацией эксперт назвал выход «болезненным».

Маргарита Головатенко