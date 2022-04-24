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FT: Shell начала «болезненный» выход из проекта «Сахалин-2»

08:54, 24.04.2022
FT: Shell начала «болезненный» выход из проекта «Сахалин-2»
Фото: wikipedia.org

Британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell начал выходить из крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Financial Times.

Знакомый с ситуацией эксперт назвал выход «болезненным». По его словам, компания ведет «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении.

Так, Shell пытается компенсировать хотя бы часть из пяти миллиардов долларов, которые она теряет после закрытия бизнеса в России. Готовность приобрести активы выразили китайские Cnooc, CNPC и Sinopec, вот только для этого компании придется сделать хорошую скидку.

Фото: nord-stream2.com

1 марта Shell заявил, что не будет участвовать в проекте «Северный поток — 2». Также компания выходит из проекта «Сахалин-2». Позднее в компании объявили о намерении отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России.

Маргарита Головатенко
БизнесЭкономикаПромышленность

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