Главное к утру: третья операция ООН по эвакуации граждан из Мариуполя, индекс Мосбиржи поднялся на 1,3%
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 6 мая:
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что мобилизация в России не планируется. Об этом же ранее заявлял пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
- ООН начала третью операцию по эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил благодарность правительствам России и Украины за «конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию [по эвакуации] в жизнь».
- По итогам торгов индекс Московской биржи поднялся на 1,3%, до 2 404,8 пункта, индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1 119,92 пункта. Большинство «голубых фишек» на Мосбирже подорожали в пределах 3,3%. Сильнее всего выросла стоимость бумаг «Интер РАО» (+3,3%) и ЛУКОЙЛа (+2,7%). Курс доллара поднялся до 67,5 рубля.
- Казанский «Зенит» одержал победу в стартовом матче «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Команда Алексея Вербова нанесла поражение «Белогорью» со счетом 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:14). В параллельном матче новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» со счетом 3:1 (25:16, 19:25, 35:33, 25:20).
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покидает свой пост. 13 мая ее сменит на этой должности Карин Жан-Пьер. Лидер США уже поздравил Карин Жан-Пьер с повышением.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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