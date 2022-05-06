Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Фото: скриншот видео (на фото — Джен Псаки)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покидает свой пост. 13 мая ее сменит на этой должности Карин Жан-Пьер.



— Сегодня президент [США Джо] Байден объявил, что Карин Жан-Пьер была повышена до должности помощника президента и пресс-секретаря Белого дома, — говорится в заявлении американской администрации.

Фото: скриншот видео (на фото — Карин Жан-Пьер)

Лидер США уже поздравил Карин Жан-Пьер с повышением, передает RT.

Псаки была назначена пресс-секретарем Белого дома в ноябре 2020 года. До этого работала политическим комментатором на канале CNN. Также в 2013—2015 гг. занимала должность официального представителя Государственного департамента США.

Диана Жиленкова