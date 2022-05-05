В ООН сообщили о начале третьей операции по эвакуации мирных граждан из Мариуполя

ООН начала третью операцию по эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Также он выразил благодарность правительствам России и Украины за «конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию [по эвакуации] в жизнь», передает ТАСС.

Фото: кадр видео Минобороны России

В конце апреля в ООН создали группу по эвакуации мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сообщил, что российский лидер Владимир Путин согласился с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирного населения с предприятия.

Сегодня утром стало известно, что в подземных помещениях «Азовстали» могут удерживать еще более 200 мирных граждан. По словам представителя штаба операции по освобождению предприятия, ситуация остается сложной.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Диана Жиленкова