Следком России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими Стаханова в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следкома, украинские военные обстреляли город в ночь на 3 мая при помощи реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийского вооружения. Данные о наличии пострадавших не уточняются.

Фото: sledcom.ru

Дело возбуждено в отношении должностных лиц 24-ой отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ч. 1 ст. 356 УК РФ, передает «РИА Новости».

Также сегодня ведомство возбудило уголовное дело по факту обстрела колонны беженцев в Харьковской области. Инцидент произошел накануне вблизи поселка Старый Салтов. В результате атаки погибли три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения.



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Диана Жиленкова