«РИА Новости»: украинские боевики расстреляли колонну беженцев

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, которая следовала из Волчанска в Харьков. Атака произошла вблизи поселка Старый Салтов, есть погибшие и раненые, сообщает «РИА Новости».

— В основном вся колонна успела развернуться и уехать обратно на Волчанск, а первые четыре автомобиля начали расстреливать. Мужчин у нас там не было, водители только. У нас были женщины, дети, — рассказал очевидец.

По его словам, среди погибших — пожилая женщина, его подруга и подросток, чья мать находится в тяжелом состоянии в больнице. Автомобили, которые попали под обстрел, сгорели.

Сегодня в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении одного из командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), который причастен к обстрелу Донецка. В результате атаки пострадали мирные жители.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о спецоперации на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова