В США исключили из-под антироссийских санкций сделки по защите интеллектуальной собственности

Минфин США исключил из-под антироссийских санкций сделки, связанные с патентным и авторским правом, а также другими формами защиты интеллектуальной собственности. Об этом свидетельствуют данные генеральной лицензии ведомства.

Так, срок завершения сделок с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах истекает 12 июля. До этой же даты необходимо завершить сделки со швейцарской «дочкой» Сбербанка — «Сбербанк (Швейцария) АГ», передает ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org

В апреле в США объявили о введении нового пакета санкций против России. Под ограничительные меры попали около 30 физических лиц, в том числе «связанных» с банком «Открытие».

В том же месяце в американский санкционный список попали Сбербанк и «Альфа-банк». Также был установлен запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Диана Жиленкова