Япония ввела новые санкции против 25 россиян и 81 российской компании

Япония вновь расширила санкции против России — новые меры введены в отношении 25 частных лиц и 81 компании страны, сообщает RT со ссылкой на данные японского МИД.



Санкции вводятся в том числе в отношении председателя «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов. Еще введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

11 марта министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, которую будет запрещено экспортировать в Россию из-за ситуации на Украине. В список попали 57 позиций, 31 из которых — товары общего назначения, а еще 26 — технологические элементы, в том числе и программное обеспечение.

До этого МИД Японии объявил о введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Также под ограничения попали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов и др.

18 марта Япония ввела дополнительные санкции против 15 человек и девяти организаций из России. В санкционном списке — государственные чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса. В список организаций, в отношении которых введены санкции, вошло в том числе судостроительное предприятие «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Маргарита Головатенко