Япония ввела новые санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России

Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, сообщает RT со ссылкой на сайт японского МИД.



Рестрикции ввели против депутатов Государственной думы, а еще дочери и супруги главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Японские власти утвердили заморозку активов Сбербанка и «Альфа-Банка» с 12 мая и запретили инвестирование в российскую экономику. Новые инвестиции из Японии в Россию с 12 мая можно будет совершить только по особым разрешениям.

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До этого пакет санкций против России страна ввела 8 апреля. Новые меры предусматривали постепенное снижение импорта угля из России и затем полный отказ от него, введение запрета на импорт российского оборудования, древесины и водки.

Маргарита Головатенко