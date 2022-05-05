В Набережных Челнах построят школу на 1501 место за 567,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство школы на 1 501 место в 69-м микрорайоне Набережных Челнов. Начальная цена договора — 567,7 млн рублей.

Здание школы представляет собой правильный прямоугольный объем с выступающими из плоскости фасадов и кровли вертикальными элементами лестничных клеток. Оно будет трехэтажным, а в его центральной части расположатся два внутренних дворика. Для строительства будет отведен участок площадью 29 299 кв. метров.

скриншот документации к тендеру

Источником финансирования выступает бюджет республики. Подрядчику понадобится выполнить строительно-монтажные работы, в том числе установку и монтаж оборудования. В комплекс работ также входят благоустройство, конструктивные решения с инженерным обеспечением и другое.

Заявки принимаются до 12 мая. Срок выполнения работ — с 1 июня по 30 ноября 2022 года.



Фото: realnoevremya.ru

Вчера Главинвестстрой объявил тендер на строительство школы на 1 501 место в жилом массиве в Советском районе Казани по ул. Николая Ершова. Начальная цена договора — 100,7 млн рублей. Для строительства школы отводится участок площадью 26 102 кв. метра. С западной стороны от него находятся общежития, с восточной — гаражи и жилые дома.

Максим Кокунин