На строительство школы на 1501 место в Казани выделят 100,7 млн рублей

Фото: Илья Репин

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство школы на 1 501 место в жилом массиве в Советском районе Казани по ул. Николая Ершова. Начальная цена договора — 100,7 млн рублей.



Источником финансирования выступает бюджет республики. Подрядчику понадобится выполнить строительно-монтажные работы, в том числе установку и монтаж оборудования. В комплекс работ также входят благоустройство, конструктивные решения с инженерным обеспечением и другое.

Для строительства школы отводится участок площадью 26 102 кв. метра. С западной стороны от него находятся общежития, с восточной — гаражи и жилые дома.

скриншот документации к тендеру

Здание школы будет трехэтажным. На первом этаже расположатся бассейн, вестибюли с гардеробами, столовая и медицинский кабинет. На втором и третьем этажах разместятся учебные класс, библиотека и кабинеты администрации. Кроме того, на втором этаже обустроят актовый и репетиционные залы.

Заявки принимаются до 12 мая. Срок выполнения работ — с 1 июня по 30 ноября 2022 года.

Фото: Максим Платонов

В конце апреля Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство дошкольной образовательной организации на 25 мест в селе Альшеево Буинского района республики. Начальная цена договора — 57,3 млн рублей.

Дарья Акимова